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Селена Гомес балует нового парня голыми фото (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/94_main.1484426358.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/94_tn.1484426358.jpg Звезды Бойфренд поставил фото люисой на заставку телефона и называет ее девушкой мечты

Селена Гомес балует нового парня голыми фото (фото)

Сегодня, 22:39

Бойфренд поставил фото люисой на заставку телефона и называет ее девушкой мечты

Селена Гомес.Фото: instagram.com/itselgomze
Селена Гомес.Фото: instagram.com/itselgomze

24-летняя певица Селена Гомес закрутила роман с 26-летним рэпером The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе). Целующуюся парочку заметили на одной из улиц Лос-Анджелеса. Певицу совсем не смутило, что The Weeknd – бывший бойфренд ее лучшей подруги, 20-летней модели Беллы Хадид – они начали встречаться в 2015 году и расстались этим летом. Белла, кстати, уже отписалась от предательницы Гомес в Instagram, – пишет peopletalk.

Фото опубликовано @itselgomze

Одно из последних фото Гомес в Сети – откровенный снимок, на котором певица лишь слегка прикрылась полотенцем. Как сообщили инсайдеры, ее бойфренд в восторге. "Он поставил фото на заставку телефона", — говорят друзья пары.

Близкие певицы также рассказали, что The Weeknd называет ее девушкой мечты.

Артисты познакомились в 2015 году, когда их пригласили выступить на шоу Victoria’s Secret. 

Напомним, раньше Селена встречалась с Ником Джонасом (2008-2010), актером Тейлором Лотнером (2009), Джастином Бибером (2010-2015), а еще флиртовала с Орландо Блумом и целовалась с Найлом Хораном (это она после Бибера утешалась). Но в 2016-м Гомес было не до романтики – она призналась, что больна волчанкой, отменила концерты и легла в клинику, чтобы пройти курс химиотерапии. Лечение помогло – звезда чувствует себя намного лучше – после трех месяцев молчания девушка вернулась и в Instagram, а заодно и нашла нового кавалера.
бойфренд, instagram, селена гомес, The Weeknd

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