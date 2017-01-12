Селена Гомес разделась для известного фотографа (фото)
Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота
Певица Селена Гомес, которая завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид – канадским музыкантом The Weeknd (настоящее имя которого Абель Макконен Тесфей), обнажилась для известного фотографа Мерта Аласа.
В Instagram Аласа появилась откровенная фотография Селены. Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота, прикрыв грудь полотенцем.
Гомес засветила обнаженные ягодицы.
"Красавица и чудовище",— подписал пикантный снимок фотограф.
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