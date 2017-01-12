Селена Гомес разделась для известного фотографа (фото)

Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота

Певица Селена Гомес, которая завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид – канадским музыкантом The Weeknd (настоящее имя которого Абель Макконен Тесфей), обнажилась для известного фотографа Мерта Аласа.

В Instagram Аласа появилась откровенная фотография Селены. Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота, прикрыв грудь полотенцем.

Гомес засветила обнаженные ягодицы.

"Красавица и чудовище",— подписал пикантный снимок фотограф.