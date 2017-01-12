Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Селена Гомес разделась для известного фотографа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/47_main.1484225753.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/47_tn.1484225753.jpg Звезды Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота

Селена Гомес разделась для известного фотографа (фото)

Сегодня, 17:00

Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота

Селена Гомес. Фото: AFP
Селена Гомес. Фото: AFP

Певица Селена Гомес, которая завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид – канадским музыкантом The Weeknd (настоящее имя которого Абель Макконен Тесфей), обнажилась для известного фотографа Мерта Аласа.

В Instagram Аласа появилась откровенная фотография Селены. Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота, прикрыв грудь полотенцем.

Гомес засветила обнаженные ягодицы.

"Красавица и чудовище",— подписал пикантный снимок фотограф.

1_1704
грудь, певица, фотограф, ягодицы, разделась, обнаженные, селена гомес, гомес

Вы сейчас просматриваете новость "Селена Гомес разделась для известного фотографа (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид

Сегодня, 11:00

The Weeknd расстался с Беллой Хадид в ноябре прошлого года

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных постов в Instagram 2016

30 Декабря 2016, 17:30

У певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков

Звезды

Знаменитости спели All I Want for Christmas. Кадр из видео

Мэрайя Кэри, Адель и Леди Гага спели популярную рождественскую песню в караоке

19 Декабря 2016, 12:09

В проекте поучаствовали также Элтон Джон, Селена Гомес, группа Red Hot Chili Peppers и другие

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес 90 дней не пользовалась мобильным телефоном

8 Декабря 2016, 18:30

Певица провела несколько недель в реабилитационной клинике

Звезды

Селена Гомес. Фото: Instagram

Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram

5 Декабря 2016, 19:00

Второе место в рейтинге самых популярных пользователей Instagram заняла подруга Селены - певица Тейлор Свифт

Звезды

Тина Кароль Фото: Facebook

Как у Селены Гомес: Тина Кароль впечатлила эффектным платьем от Louis Vuitton (фото)

29 Ноября 2016, 09:31

Цветное платье с кожаными рукавами певица дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке

Звезды

Без трусов: 30-летняя модель оконфузилась из-за чересчур высокого разреза

21 Ноября 2016, 13:30

Жена Джона Ледженда попала в пикантную ситуацию из-за откровенного наряда

Звезды

Супермодель Джиджи Хадид поразила "голым" нарядом от Roberto Cavalli на красной дорожке

21 Ноября 2016, 12:30

Хадид стала ведущей премии American Music Awards

Звезды

Знаменитости пришли на мероприятие в роскошных нарядах. Фото: AFP

Названы самые стильные звезды American Music Awards: ТОП-7 образов

21 Ноября 2016, 11:08

Среди тех, кто справился с заданием лучше всего, Леди Гага, Селена Гомес и ведущая мероприятия Джиджи Хадид

Звезды

American Music Awards: Леди Гага с голой грудью и первое появление Селены Гомес после лечения в рехабе

21 Ноября 2016, 10:30

Победителем в номинации "Исполнитель года" названа Ариана Гранде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.