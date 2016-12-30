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Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных постов в Instagram 2016 http://www.segodnya.ua/img/article/7847/2_main.1483099991.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/2_tn.1483099991.jpg Звезды У певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков

Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных постов в Instagram 2016

Сегодня, 17:30

У певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков

Селена Гомес. Фото: AFP
Селена Гомес. Фото: AFP

На протяжении практически всего 2016 года Селена Гомес, даже не смотря на 3-месячное отсутствие, удерживала статус "Королевы Instagram" и под занавес года возглавила рейтинг самых популярных постов в социальной сети (что, впрочем, не удивительно, если учесть, что у певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков).

Самым популярным оказался пост Селены с кадром из рекламной кампании для Coca-Cola – он заработал рекордные 6,1 млн. "лайков". Все позиции в топ-5 самых популярных постов в Instagram 2016 года занимают посты Селены Гомес, и только на 6 месте оказался Криштиану Роналду, выложивший фото с кубком "Евро"-2016

Прочие позиции в десятке самых популярных постов Instagram 2016 Селена и Криштиану поделили, а на 11 месте оказалось фото Кендалл Дженнер – еще одной "восходящей звезды" Instagram.

when your lyrics are on the bottle #ad

Фото опубликовано Selena Gomez (@selenagomez)

I always dream to win this title

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano)

burger please

Фото опубликовано Kendall (@kendalljenner)

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Источник:

popcornnews.ru

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