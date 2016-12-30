Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных постов в Instagram 2016
У певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков
На протяжении практически всего 2016 года Селена Гомес, даже не смотря на 3-месячное отсутствие, удерживала статус "Королевы Instagram" и под занавес года возглавила рейтинг самых популярных постов в социальной сети (что, впрочем, не удивительно, если учесть, что у певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков).
Самым популярным оказался пост Селены с кадром из рекламной кампании для Coca-Cola – он заработал рекордные 6,1 млн. "лайков". Все позиции в топ-5 самых популярных постов в Instagram 2016 года занимают посты Селены Гомес, и только на 6 месте оказался Криштиану Роналду, выложивший фото с кубком "Евро"-2016
Прочие позиции в десятке самых популярных постов Instagram 2016 Селена и Криштиану поделили, а на 11 месте оказалось фото Кендалл Дженнер – еще одной "восходящей звезды" Instagram.
Вы сейчас просматриваете новость "Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных постов в Instagram 2016". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии