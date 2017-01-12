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Селена Гомес завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид http://www.segodnya.ua/img/article/7875/3_main.1484211105.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/3_tn.1484211105.jpg Звезды The Weeknd расстался с Беллой Хадид в ноябре прошлого года

Селена Гомес завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид

Сегодня, 11:00

The Weeknd расстался с Беллой Хадид в ноябре прошлого года

Селена Гомес. Фото: AFP
Селена Гомес. Фото: AFP

Певица Селена Гомес завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид – канадским музыкантом The Weeknd, настоящее имя которого Абель Макконен Тесфей.

Селена и The Weeknd были замечены вместе на свидании в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния. Но самые жаркие снимки папарацци удалось сделать уже на улице, где пара прогуливалась после романтического ужина. На фото, которые разлетелись по соцсетям, Гомес и ее кавалер обнимаются. После публикации этих фото в сети Белла Хадид отписалась в Instagram от Селены.

O.M.G ! #newcouple #selenagomez #theweeknd #bellahadid #justinbieber

Фото опубликовано T.L.N.M (@beautifulcelebrities__)

The Weeknd расстался с Беллой Хадид в ноябре прошлого года, а встречаться они начали в апреле 2015-го, когда Хадид пригласили принять участие в работе над оформлением альбома The Weeknd – Beauty Behind the Madness. В декабре 2015 года пара делала перерыв в отношениях, но вскоре вновь воссоединилась.
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Источник:

hellomagazine

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