Певица Селена Гомес завела роман с экс-бойфрендом своей подруги Беллы Хадид – канадским музыкантом The Weeknd, настоящее имя которого Абель Макконен Тесфей.

Селена и The Weeknd были замечены вместе на свидании в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния. Но самые жаркие снимки папарацци удалось сделать уже на улице, где пара прогуливалась после романтического ужина. На фото, которые разлетелись по соцсетям, Гомес и ее кавалер обнимаются. После публикации этих фото в сети Белла Хадид отписалась в Instagram от Селены.

The Weeknd расстался с Беллой Хадид в ноябре прошлого года, а встречаться они начали в апреле 2015-го, когда Хадид пригласили принять участие в работе над оформлением альбома The Weeknd – Beauty Behind the Madness. В декабре 2015 года пара делала перерыв в отношениях, но вскоре вновь воссоединилась.