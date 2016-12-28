Селфи в бикини и танцы на пляже: Ева Лонгория показала, как проводит отпуск (фото,видео)
Актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в ярких купальниках
Актриса Ева Лонгория порадовала поклонников на странице в Instagram "горячими" фото.
"Отчаянная домохозяйка" наслаждается отдыхом на океанском побережье. 41-летняя актриса показала, как проводит отпуск.
Ева продемонстрировала подтянутую фигуру в ярких купальниках. Лонгория также опубликовала видео с каникул.
Актриса устроила зажигательные танцы на пляже.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Селфи в бикини и танцы на пляже: Ева Лонгория показала, как проводит отпуск (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии