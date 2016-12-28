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Селфи в бикини и танцы на пляже: Ева Лонгория показала, как проводит отпуск (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/19_main.1482915179.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/19_tn.1482915179.jpg Звезды Актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в ярких купальниках

Селфи в бикини и танцы на пляже: Ева Лонгория показала, как проводит отпуск (фото,видео)

Сегодня, 11:30

Актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в ярких купальниках

Ева Лонгория. Фото: AFP
Ева Лонгория. Фото: AFP

Актриса Ева Лонгория порадовала поклонников на странице в Instagram "горячими" фото.

"Отчаянная домохозяйка" наслаждается отдыхом на океанском побережье. 41-летняя актриса показала, как проводит отпуск.

Ева продемонстрировала подтянутую фигуру в ярких купальниках. Лонгория также опубликовала видео с каникул.

Актриса устроила зажигательные танцы на пляже.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram


Another day at the beach

Видео опубликовано Eva Longoria Baston (@evalongoria)

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Источник:

"Сегодня"

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