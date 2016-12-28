Ева продемонстрировала подтянутую фигуру в ярких купальниках. Лонгория также опубликовала видео с каникул.

Вы сейчас просматриваете новость "Селфи в бикини и танцы на пляже: Ева Лонгория показала, как проводит отпуск (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"