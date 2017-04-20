Селин Дион не представляет жизнь с другим мужчиной после смерти мужа

Всю свою жизнь канадская певица Селин Дион посвятила музыке и супружеской жизни с Рене Анджелилом. Он был ее первым мужчиной, мужем, лучшим другом, отцом ее детей и надежным тылом. После трагической утраты (Рене умер от рака), она не может представить себе жизнь с другим мужчиной.

В интервью британским СМИ Селин прокомментировала вопрос журналистов, не пора ли ей найти новую любовь. Дион ответила, что для подобных мыслей еще "слишком рано". "Для меня это еще слишком рано. Я все еще люблю своего мужа и считаю себя замужней женщиной. Он – любовь моей жизни, и мне трудно даже представить рядом со мной другого мужчину. Каждый день моя любовь к Рене дает мне силы жить дальше. Я понимаю, что чувства и эмоции имеют свойство проходить со временем, однако я всегда с ним. Когда я пою, я с ним. Когда я обнимаю своих детей, я думаю о нем. Мне необходимо время для траура, и я все еще в нем нахожусь", – сказала Дион.

По большому счету, Селин вообще не собирается заводить романы с кем-то еще. В одном интервью Дион призналась, что Анджелил был единственным мужчиной, которого она целовала в своей жизни. Они познакомились, когда Селин было всего двенадцать лет – Рене стал ее менеджером. Со временем их отношения стали романтичными, и в 1994 году певица вышла замуж за Анджелила.

"Я доказала Рене, что я всегда буду с ним, как и он всегда был со мной. Я буду заботиться о его памяти, как только смогу. Когда Рене уходил, я находилась возле него и я сказала ему: "Все в порядке, ты можешь идти. Ты не заслуживаешь, чтобы так страдать. Хватит страданий и боли. Ты так много дал людям, ты не заслуживаешь этого. Я в порядке, с нашими детьми все будет хорошо. Ты научил меня, как жить, и я буду жить". И теперь я исполняю свое обещание каждый день", – сказала Дион.