Селин Дион отказала Дональду Трампу

Знаменитая певица не захотела выступить на инаугурации избранного президента США

Певица Селин Дион отказалась выступать на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая должна состояться в Вашингтоне 20 января 2017 года.

Продюсер реалити-шоу Celebrity Apprentice Марк Бернетт, давний коллега Дональда Трампа, который занимается организацией церемонии инаугурации, лично пытался убедить Селин Дион выступить на мероприятии, однако она наотрез отказалась.

Ранее от аналогичных предложений отказались певцы Гарт Брукс и Андреа Бочелли. А знаменитый музыкальный продюсер Дэвид Фостер, которому изначально предлагали организовать само мероприятие, отказался участвовать в его организации, передает The Wrap.

Джимми Картер стал единственным бывшим президентом США, который подтвердил, что придет на инаугурацию Дональда Трампа.

Как сообщалось, Трамп избран президентом США 8 ноября 2016 года. Голосование выборщиков состоялось 19 декабря этого года. По его итогам Трамп был утвержден на посту главы государства.