Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Селин Дион отказала Дональду Трампу http://www.segodnya.ua/img/article/7824/92_main.1482499842.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/92_tn.1482499842.jpg Звезды Знаменитая певица не захотела выступить на инаугурации избранного президента США

Селин Дион отказала Дональду Трампу

Вчера, 18:35

Знаменитая певица не захотела выступить на инаугурации избранного президента США

Селин Дион. Фото: gazetavv.com
Селин Дион. Фото: gazetavv.com

Певица Селин Дион отказалась выступать на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая должна состояться в Вашингтоне 20 января 2017 года.

Продюсер реалити-шоу Celebrity Apprentice Марк Бернетт, давний коллега Дональда Трампа, который занимается организацией церемонии инаугурации, лично пытался убедить Селин Дион выступить на мероприятии, однако она наотрез отказалась.

Ранее от аналогичных предложений отказались певцы Гарт Брукс и Андреа Бочелли. А знаменитый музыкальный продюсер Дэвид Фостер, которому изначально предлагали организовать само мероприятие, отказался участвовать в его организации, передает The Wrap.

Джимми Картер стал единственным бывшим президентом США, который подтвердил, что придет на инаугурацию Дональда Трампа.

Как сообщалось, Трамп избран президентом США 8 ноября 2016 года. Голосование выборщиков состоялось 19 декабря этого года. По его итогам Трамп был утвержден на посту главы государства.
США, инаугурация, Селин Дион, трамп, певица, продюсер, реалити-шоу, дональд трамп, мероприятие
Все новости по теме Победа Трампа на выборах в США.

Вы сейчас просматриваете новость "Селин Дион отказала Дональду Трампу". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Росбалт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп начал оправдываться за свои заявления

12 Августа, 17:35

Обвинение в адрес Обамы было сарказмом, отмечает он

Мир

<p>Супруги Трамп.&nbsp;Фото: infozavr.com</p>

Супруга Трампа опозорилась плагиатом - СМИ

19 Июля, 12:57

Речь Меланьи Трамп поразительно похожа на речь Мишель Обамы, с которой она выступала в 2008 году

Мир

<p>Трамп и Клинтон. Фото: AFP</p>

Клинтон опередила Трампа по популярности в США - опрос

6 Июля, 09:29

В предыдущем опросе лидировал нью-йоркский бизнесмен Трамп с отрывом в 9%

Сергей Корсунский

Трамп и почти вся президентская рать

17 Ноября, 11:07

Мир

Фонд Трампа заподозрили в недопустимой для некоммерческих структур деятельности. Фото: AFP

Трампа проверяют на взятки

15 Сентября, 05:15

История может серьезно отразиться на рейтинге кандидата в президенты США

Мир

Трамп и Клинтон. Фото: AFP

Рейтинги Клинтон и Трампа сравнялись - опрос

16 Сентября, 08:30

Трампу на выборах в ноябре 2016 года готовы отдать свой голос 40% респондентов, Клинтон набрала 41%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.