Селин Дион рассказала про свою одинокую жизнь после смерти мужа

Сегодня, 12:30

Муж и менеджер Селин Рене Анжелил скончался после продолжительной борьбы с раком

Селин Дион. Фото: AFP
Селин Дион. Фото: AFP

49-летняя Селин Дион в Монреале приняла участие в мероприятии в поддержку своей линии сумок. Певица, потерявшая мужа в январе 2016 года, ответила на вопросы журналистов о своей личной жизни.

Один из репортеров спросил Селин об одиночестве, на что она неожиданно для собравшихся гостей ответила словами из хита Рианны "Diamonds". Журналист спросил, свободна ли певица сегодня вечером, и снова звезда ответила ему песней, на этот раз композицией Тома Пети "Free Fallin", прежде чем признать, что у нее действительно есть некоторые планы. "Я наслаждаюсь собой. Я через многое прошла. Сейчас в моей жизни такой период, когда позади осталось тяжелое время. Теперь мне кажется, что могу расправить крылья. Существует сила, которая помогает тебе, когда ты веришь – так вот я верю", – ответила певица.

Напомним, муж и менеджер Селин Рене Анжелил, в браке с которым она прожила 22 года, скончался в собственном доме 14 января 2016 года после продолжительной борьбы с раком.
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