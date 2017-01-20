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Селин Дион споет финальную песню для "Красавицы и чудовища" http://www.segodnya.ua/img/article/7901/83_main.1484916972.png http://www.segodnya.ua/img/article/7901/83_tn.1484916972.png Звезды Главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс

Селин Дион споет финальную песню для "Красавицы и чудовища"

Сегодня, 18:40

Главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс

Селин Дион исполнит оригинальную песню для диснеевского фильма. Фото: instagram.com/celinedion
Селин Дион исполнит оригинальную песню для диснеевского фильма. Фото: instagram.com/celinedion

Канадская певица Селин Дион исполнит оригинальную песню для диснеевского фильма "Красавица и чудовище", сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, композицию How Does A Moment Last Forever написали лауреаты премии "Оскар" Тим Райс и Алан Менкен. Услышать ее можно будет в самом фильме, а версия Дион прозвучит во время финальных титров.

Напомним, что главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. В сказке также снимались Юэн Макгрегор, Йен Маккеллен, Стэнли Туччи, Эмма Томпсон.

"Красавица и чудовище" выйдет в американский прокат 17 марта, саундтрек – 10 марта.
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Источник:

gazeta.ru

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