Селин Дион споет финальную песню для "Красавицы и чудовища"

Канадская певица Селин Дион исполнит оригинальную песню для диснеевского фильма "Красавица и чудовище", сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, композицию How Does A Moment Last Forever написали лауреаты премии "Оскар" Тим Райс и Алан Менкен. Услышать ее можно будет в самом фильме, а версия Дион прозвучит во время финальных титров.

Напомним, что главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. В сказке также снимались Юэн Макгрегор, Йен Маккеллен, Стэнли Туччи, Эмма Томпсон.

"Красавица и чудовище" выйдет в американский прокат 17 марта, саундтрек – 10 марта.