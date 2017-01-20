Селин Дион споет финальную песню для "Красавицы и чудовища"
Главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс
Канадская певица Селин Дион исполнит оригинальную песню для диснеевского фильма "Красавица и чудовище", сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, композицию How Does A Moment Last Forever написали лауреаты премии "Оскар" Тим Райс и Алан Менкен. Услышать ее можно будет в самом фильме, а версия Дион прозвучит во время финальных титров.
Напомним, что главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. В сказке также снимались Юэн Макгрегор, Йен Маккеллен, Стэнли Туччи, Эмма Томпсон.
"Красавица и чудовище" выйдет в американский прокат 17 марта, саундтрек – 10 марта.
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