Семья Джорджа Майкла хочет выставить его бойфренда на улицу

Вчера, 19:00

Фаваз живет в лондонском доме своего умершего бойфренда 

Джордж Майкл. Фото: AFP
Джордж Майкл. Фото: AFP

Родственники скончавшегося в декабре прошлого года британского певца Джорджа Майкла собираются выселить его бойфренда. С Фади Фавазом Джордж Майкл встречался с 2012 года. Сейчас Фаваз живет в лондонском доме своего умершего бойфренда в Риджентс-парке.

Семья певца попросила мужчину освободить дом, поскольку намеревается продать недвижимость из-за печальных воспоминаний, пишет таболид The Sun. Кроме того, содержание дома обходится в немалую сумму.

Как заявил бойфренд покойного певца, он "не собирается делать проблемы" из-за того, что его попросили освободить дом, однако сказал, что очень к нему привязан – у Фаваза как раз связаны с ним только хорошие воспоминания.

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года, в тот же день его тело обнаружил Фади Фаваз. Причиной смерти 53-летнего певца стали проблемы с сердцем и печенью.
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Источник:

Вести.Ru

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