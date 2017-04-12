Серьезная дата: Хью Джекман поздравил жену с 21-й годовщиной свадьбы

Сегодня, 18:38

Супруги воспитывают 16-летнего сына Оскара и 11-летнюю дочь Аву

Хью Джекман с супругой. Фото: instagram.com/thehughjackman
Хью Джекман с супругой. Фото: instagram.com/thehughjackman

Австралийский актер Хью Джекман поздравил жену Деборру-Ли Фернесс с 21-й годовщиной свадьбы.

Об этом он сообщил в Instagram, где опубликовал и совместный снимок с супругой.

В подписи к фотографии Джекман назвал жену любовью своей жизни: "21 великолепный год. Люблю тебя всем сердцем".

Фернесс и Джекман познакомились на съемках австралийского сериала "Корелли" в 1995 году. Позже актер признался, что ему сразу понравилась Фернесс, но он так стеснялся, что неделю не мог с ней заговорить. Спустя год пара сыграла свадьбу.

Супруги воспитывают 16-летнего сына Оскара и 11-летнюю дочь Аву.

To the love of my life. 21 glorious years. I love you with all my heart.

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

актер, дочь, сына, фотографии, джекман, свадьбы, супруги, instagram, хью джекман, снимок

Вы сейчас просматриваете новость "Серьезная дата: Хью Джекман поздравил жену с 21-й годовщиной свадьбы". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекман спас Зака Эфрона из огня на съемках нового фильма

6 Апреля, 17:00

Во время сложных съемок, в которых были задействованы спецэффекты, произошел сбой

Звезды

Диана Крюгер. Фото: AFP

Актриса Диана Крюгер в топе-бюстье затмила принцессу Монако на гала-ужине

4 Апреля, 14:00

Оригинальный комплект Крюгер дополнила драгоценным колье, белым клатчем и красной помадой

Звезды

Крис Эванc. Фото: REX

Крис Эванс передумал прощаться с ролью Капитана Америки

27 Марта, 16:30

Актер утверждает, что дальнейшая судьба его героя будет зависеть от студии 

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекмана уговаривают сняться в "Дэдпуле 2"

28 Марта, 16:30

Райан Рейнольдс признавался, что мечтает поработать с Джекманом 

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекман признался, что плакал на съемках "Логана"

28 Февраля, 19:00

Актер признался, что съемки "Логана" получились эмоциональными

Звезды

Актер счастлив в браке. Фото: AFP

48-летний Хью Джекман опроверг слухи о расставании с 61-летней женой

28 Февраля, 17:37

СМИ сообщили, что брак потерял "искру", и в последние четыре-пять месяцев пара проводит много времени по отдельности

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекман готов вернуться к образу Росомахи только ради "Мстителей"

24 Февраля, 18:00

Актер нaмeрeн пoпрoщaться с Рoсoмaxoй пoслe выxoдa фильмa "Лoгaн"

Звезды

Актер ведет активный образ жизни. Фото: instagram.com/thehughjackman

48-летний Хью Джекман показал, как потеет в спортзале

23 Февраля, 06:53

Актер и раньше занимался различными видами спорта, среди которых футбол, бег и даже йога

Звезды

Патрик Стюарт. Фото: AFP

76-летний Патрик Стюарт готов продолжить сниматься в "Людях Икс"

20 Февраля, 17:30

Патрик Стюарт играл Чарльза Ксавье с 2000 года, самого первого фильма о "Людях Икс"

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекман признался, чем займется после прощания с Росомахой

18 Февраля, 02:26

Пока Джекман регулярно снимался в "Людях Икс", ему пришлось надолго забыть о любимой "вредной" еде 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования