Серьезная дата: Хью Джекман поздравил жену с 21-й годовщиной свадьбы

Австралийский актер Хью Джекман поздравил жену Деборру-Ли Фернесс с 21-й годовщиной свадьбы.

Об этом он сообщил в Instagram, где опубликовал и совместный снимок с супругой.

В подписи к фотографии Джекман назвал жену любовью своей жизни: "21 великолепный год. Люблю тебя всем сердцем".

Фернесс и Джекман познакомились на съемках австралийского сериала "Корелли" в 1995 году. Позже актер признался, что ему сразу понравилась Фернесс, но он так стеснялся, что неделю не мог с ней заговорить. Спустя год пара сыграла свадьбу.

Супруги воспитывают 16-летнего сына Оскара и 11-летнюю дочь Аву.