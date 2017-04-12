Серьезная дата: Хью Джекман поздравил жену с 21-й годовщиной свадьбы
Супруги воспитывают 16-летнего сына Оскара и 11-летнюю дочь Аву
Австралийский актер Хью Джекман поздравил жену Деборру-Ли Фернесс с 21-й годовщиной свадьбы.
Об этом он сообщил в Instagram, где опубликовал и совместный снимок с супругой.
В подписи к фотографии Джекман назвал жену любовью своей жизни: "21 великолепный год. Люблю тебя всем сердцем".
Фернесс и Джекман познакомились на съемках австралийского сериала "Корелли" в 1995 году. Позже актер признался, что ему сразу понравилась Фернесс, но он так стеснялся, что неделю не мог с ней заговорить. Спустя год пара сыграла свадьбу.
Супруги воспитывают 16-летнего сына Оскара и 11-летнюю дочь Аву.
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