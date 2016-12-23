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Сергей Лазарев два года скрывал рождение сына http://www.segodnya.ua/img/article/7823/64_main.1482485933.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/64_tn.1482485933.jpg Звезды У артиста подрастает сын по имени Никита

Сергей Лазарев два года скрывал рождение сына

Сегодня, 11:37

У артиста подрастает сын по имени Никита

Сергей Лазарев . Фото: Instagram
Сергей Лазарев . Фото: Instagram

Абсолютно неожиданно для всех выяснилось, что Сергей Лазарев стал отцом. Певцу удавалось около двух лет скрывать появление первенца на свет. Как стало известно, у Сергея подрастает сын по имени Никита. Воспитанием мальчика по большей части, занимается мама Лазарева — Валентина Викторовна.

Новость о появлении наследника в семье Сергея стало полной неожиданностью для его поклонников и коллег. Ведь после расставания с Лерой Кудрявцевой, о личной жизни артиста практически не было ничего известно. Даже сейчас у СМИ нет предположений о том, кто мог подарить сына Лазареву. Сам певец информацию о том, что воспитывает сына, подтвердил, но рассказывать о нем отказался. "Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке!" — рассказал Сергей Life.
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Источники:

7 дней, Life.ru

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