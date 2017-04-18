Сергей Лазарев переживает за Юлию Самойлову

Певец Сергей Лазарев в программе "Прямой эфир" высказался в поддержку Юлии Самойловой и пожелал ей удачи.

Напомним, Россия не будет принимать участия в Евровидении-2017, которое пройдет в Киеве. 22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину Самойловой из-за ее выступлений в оккупированном Крыму. Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России.

"Я безумно переживаю за Юлю Самойлову, которая готовилась и хотела поехать, для которой поездка на Евровидение была мечтой. К сожалению, в этом году ей не суждено сбыться. Но кто знает, может быть, оно и к лучшему… Мы не знаем, для чего нам даны эти испытания, все, что Бог ни делает, все к лучшему. Если честно, то Россия без Евровидения, наверное, проживет так же, как и Евровидение без России…Тем не менее я думаю, что в будущем году все нормализуется и вот так "отрезать" не стоит", — заявил Лазарев.

До старта Евровидения в Киеве осталось меньше месяца — уже 7 мая состоится церемония открытия, а 9 мая на сцену выйдут первые полуфиналисты.