Сергей Лазарев рассказал, почему не связал себя узами брака

33-летний Сергей Лазарев до сих пор одинок. В одном из последних интервью он объяснил свое решение пока что не обзаводиться семьей.

Недавно стало известно, что у Лазарева подрастает сын Никита, которому исполнилось уже два с половиной года. Все это время певец тщательно скрывал наследника, так как не хотел лишней шумихи. При этом артист не связан узами брака.

Сергей признается, что у него очень высокая планка в отношениях. Это является одной из основных причин того, что он все еще одинок. "У меня очень высокая планочка в отношении женщин. Я – перфекционист, и меня может выбить любая мелочь. К тому же я так погружен в работу, что пока не готов взять на себя другую роль. И сейчас у меня мощная волна активности, так что я должен в нее бросить всего себя, чтобы она стала еще мощнее", — рассказал Лазарев журналу Glamour.