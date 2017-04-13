Сергей Жуков напал на Стаса Костюшкина

Сегодня, 14:00

Исполнитель окунул Костюшкина головой в унитаз

Стас Костюшкин. Фото: Instagram
Стас Костюшкин. Фото: Instagram

Сергей Жуков обвинил Стаса Костюшкина в плагиате. В интернете появился ролик, на котором запечатлен момент, когда на Костюшкина напал лидер группы "Руки вверх".

Инцидент произошел в туалетной комнате. Исполнитель окунул Костюшкина головой в унитаз, наполненный льдом. Стасу пришлось оправдываться.

"Да я не брал, ты послушай! Нормально послушай эту песню, там другой текст, музыка другая", – говорил он Жукову.

Пользователи отреагировали на ролик с юмором, поняв, что артисты их разыгрывают.
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"Сегодня"

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