Сериал "Табу" разорил Тома Харди

Сегодня, 02:26

Сериал не только не принес прибыли, но и обернулся серьезным убытком 

Том Харди. Фото: AFP
Том Харди. Фото: AFP

Таблоид The Sun опубликовал данные о финансовом состоянии компании Тома Харди, основанной им специально для производства мини-сериала "Табу", который в настоящее время транслируется на канале BBC. Сериал не только не принес прибыли, но и обернулся серьезным убытком – из 10 млн. фунтов стерлингов, к создателю не вернулись как минимум 2 млн. фунтов стерлингов.

Источники издания сообщают о намерениях компании Тома Харди восполнить убыток за счет продаж DVD-копий "Табу", платных скачиваний, а также прав на трансляцию сериала отдельными или сразу несколькими телеканалами.

Драматический сериал "Табу" – первый проект, в котором Том Харди выступает не только в качестве исполнителя главной роли, но также сценариста и продюсера. 
сериал, проект, Харди, табу, убыток, том харди, роли

Вы сейчас просматриваете новость "Сериал "Табу" разорил Тома Харди". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

intermedia.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Том Харди. Фото: AFP

Том Харди переживает за свое здоровье

22 Января, 02:05

Актер стал чувствительнее к физическим нагрузкам, чем раньше

Звезды

Том Харди. Фото: AFP

Том Харди раскритиковал супергеройские блокбастеры

20 Января, 18:30

Актер заявляет, что никогда не будет играть роль супергероя

Звезды

Том Харди. Фото: AFP

Том Харди готов сыграть Джеймса Бонда, если режиссером станет Кристофер Нолан

17 Января, 18:00

С создателем трилогии "Темный рыцарь", "Начало" и "Дюнкерка" Том Харди работает давно и успешно

Звезды

Том Харди. Фото: AFP

Том Харди не считает себя секс-символом

15 Января, 02:28

Актер признался, что не понимает всеобщего восторга относительно своей внешности

Общество

Многие девушки имеют разнообразные табу в интимной сфере. Фото: WideFon.com

ТОП-7 самых распространенных женских ошибок в сексе

9 Января, 05:18

Если ты стесняешься себя, своего тела и не принимаешь комплименты, мужчина однажды и сам поверит, что ты не так уж и хороша

Общество

Уважайте и ценитедруг друга. Фото: medic.ua

Как сохранить семью: ТОП-10 табу счастливого брака

2 Января, 22:46

Существует множество вещей, которые могут разрушить ваши отношения. Работайте над собой и вашими ошибками

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования