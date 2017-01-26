Сериал "Табу" разорил Тома Харди

Сериал не только не принес прибыли, но и обернулся серьезным убытком

Таблоид The Sun опубликовал данные о финансовом состоянии компании Тома Харди, основанной им специально для производства мини-сериала "Табу", который в настоящее время транслируется на канале BBC. Сериал не только не принес прибыли, но и обернулся серьезным убытком – из 10 млн. фунтов стерлингов, к создателю не вернулись как минимум 2 млн. фунтов стерлингов.

Источники издания сообщают о намерениях компании Тома Харди восполнить убыток за счет продаж DVD-копий "Табу", платных скачиваний, а также прав на трансляцию сериала отдельными или сразу несколькими телеканалами.

Драматический сериал "Табу" – первый проект, в котором Том Харди выступает не только в качестве исполнителя главной роли, но также сценариста и продюсера.