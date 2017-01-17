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Шакире вручили премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/20_main.1484654955.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/20_tn.1484654955.jpg Звезды Премии форума получили также немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и голливудский актер Форест Уитакер

Шакире вручили премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе (фото)

Сегодня, 14:09

Премии форума получили также немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и голливудский актер Форест Уитакер

Колумбийская певица Шакира получила премию Crystal Award, которую ей вручили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Billboard.

По данным издания, премию артистке вручили за ее благотворительную работу.

Со сцены Шакира обратилась с призывом инвестировать в образование и питание детей из развивающихся стран.

"Нас должно потрясать то, что в 2017 году 250 миллионов детей в возрасте до пяти лет находятся в ситуации риска замедления физического и интеллектуального развития. Задумайтесь об этом на секунду", – отметила певица.

В то же время Шакира призвала мировых лидеров не оставаться к этой проблеме равнодушными.

Известно, что Шакира – посол доброй воли ЮНИСЕФ и основатель организации Pies Descalzos Foundation, которая помогает детям Колумбии с образованием.

По данным издания, кроме Шакиры, премии форума получили также немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и голливудский актер Форест Уитакер.
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