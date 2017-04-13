Шарлиз Терон рассказала о поцелуе с Вином Дизелем

Сегодня, 13:00

Актриса не спешит завязывать новые романтические отношения

Шарлиз Терон. Фото: AFP
Шарлиз Терон. Фото: AFP

Шарлиз Терон стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес. 41-летняя актриса, расставшаяся с Шоном Пенном в 2015 году и одна воспитывающая двоих приемных детей, не спешит завязывать новые романтические отношения. Телеведущая спросила, как Шарлиз относится к сайтам знакомств.

Терон призналась, что не является фанатом такого способа поиска бойфренда, однако ее подруга Челси Хэндлер как-то раз убедила оценить популярный онлайн-сервис. Об этом опыте Шарлиз вспомнила со смущением и неприятием: "Она показала мне фотографии ребят в разных видах, затем следовало написать им что-нибудь, начать флиртовать – все это очень неловко, потому что они пытаются быть милыми и говорят странные вещи",– рассказала актриса в эфире шоу.

ДеДженерес попросила Шарлиз прокомментировать слова Вина Дизеля о поцелуе, который появляется в одной из сцен их нового фильма "Форсаж 8". "Вин сказал, что это был чуть ли не лучший поцелуй в моей жизни. Это безумие! Я просто не понимаю. Похоже, мы путаем реальность с вымыслом. В кадре видно, что я практически нападаю на него с поцелуем. Его герой влюблен в Летти, персонажа Мишель Родригес, а я играю сумасшедшую девицу и держу в сцене с поцелуем его лицо рукой, а сам он стоит как вкопанный", – добавила актриса.
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