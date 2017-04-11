Шарлиз Терон вышла в свет в "голом" платье
Для выхода в свет актриса выбрала наряд из коллекции Christian Dior
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Актриса Шарлиз Терон удивила откровенным образом.
8 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Форсаж 8. В Radio Music City Hall, где проходило мероприятие, прибыли звезды, сыгравшие в ленте главные роли.
41-летняя Терон приковала к себе особое внимание, появившись на показе в прозрачном наряде.
Для выхода в свет актриса выбрала эффектное мини из коллекции Christian Dior.
"Голое" платье, украшенное блестящими деталями, Шарлиз дополнила нижним бельем в тон, колготками в сетку, серебренным ожерельем и замшевыми ботфортами.
Вы сейчас просматриваете новость "Шарлиз Терон вышла в свет в "голом" платье". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии