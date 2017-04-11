Шарлиз Терон вышла в свет в "голом" платье

Вчера, 14:00

Для выхода в свет актриса выбрала наряд из коллекции Christian Dior


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Актриса Шарлиз Терон удивила откровенным образом.

8 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Форсаж 8. В Radio Music City Hall, где проходило мероприятие, прибыли звезды, сыгравшие в ленте главные роли.

41-летняя Терон приковала к себе особое внимание, появившись на показе в прозрачном наряде.

Для выхода в свет актриса выбрала эффектное мини из коллекции Christian Dior.

"Голое" платье, украшенное блестящими деталями, Шарлиз дополнила нижним бельем в тон, колготками в сетку, серебренным ожерельем и замшевыми ботфортами. 
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"Сегодня"

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