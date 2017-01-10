Шлем и купальник: Даша Астафьева наслаждается каникулами в горах (фото)

В провинции Тироль в Австрии певица продемонстрировала фигуру

Солистка группы "Nikita" Даша Астафьева, которая снялась в новом клипе с питоном, на странице в Instagram показала, как проводит зимние каникулы.

Певица вместе с возлюбленным наслаждается отдыхом в горах. Даша выбрала для отпуска Австрию.

В провинции Тироль (историческая область в Центральной Европе в восточной части Альпийских гор) Астафьева продемонстрировала фигуру.

На горнолыжном курорте артистка позировала в купальнике и шлеме.

Фото: Instagram