Шлем и купальник: Даша Астафьева наслаждается каникулами в горах (фото)
В провинции Тироль в Австрии певица продемонстрировала фигуру
Солистка группы "Nikita" Даша Астафьева, которая снялась в новом клипе с питоном, на странице в Instagram показала, как проводит зимние каникулы.
Певица вместе с возлюбленным наслаждается отдыхом в горах. Даша выбрала для отпуска Австрию.
В провинции Тироль (историческая область в Центральной Европе в восточной части Альпийских гор) Астафьева продемонстрировала фигуру.
На горнолыжном курорте артистка позировала в купальнике и шлеме.
Фото: Instagram
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