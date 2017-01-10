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Шлем и купальник: Даша Астафьева наслаждается каникулами в горах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/97_main.1484053332.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/97_tn.1484053332.jpg Звезды В провинции Тироль в Австрии певица продемонстрировала фигуру

Шлем и купальник: Даша Астафьева наслаждается каникулами в горах (фото)

Сегодня, 17:30

В провинции Тироль в Австрии певица продемонстрировала фигуру

Даша Астафьева. Фото: Instagram
Даша Астафьева. Фото: Instagram

Солистка группы "Nikita" Даша Астафьева, которая снялась в новом клипе с питоном, на странице в Instagram показала, как проводит зимние каникулы.

Певица вместе с возлюбленным наслаждается отдыхом в горах. Даша выбрала для отпуска Австрию.

В провинции Тироль (историческая область в Центральной Европе в восточной части Альпийских гор) Астафьева продемонстрировала фигуру.

На горнолыжном курорте артистка позировала в купальнике и шлеме.

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Фото: Instagram 

Happy

Фото опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva)

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Источник:

"Сегодня"

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