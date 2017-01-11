Шнуров написал матерный стих о "Боярышнике" (видео)
В своем творении артист говорит о верности российским традициям
Скандальный российский певец и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о "Боярышнике". Свое новое творение артист зачитал на камеру и выложил в Instagram.
В стихотворении Шнуров говорит о верности традициям, при этом не скупясь употребляя нецензурную лексику.
Напомним, средство для ванн "Боярышник" в декабре 2016 года стало причиной смерти 78 человек в российском Иркутске. Многие употребляли его внутрь, поскольку на этикетке средства был указан этиловый спирт.
Как позже выяснили представители регионального Минздрава РФ, спровоцировал смерть метанол, содержащийся в средстве. В области в связи с многочисленными смертями был введен режим ЧС.
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