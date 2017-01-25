Шнуров посмеялся над Бузовой (видео)

Вчера, 23:24

Общественность неоднозначно отреагировала на новый клип Бузовой

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

В конце прошлого года 32-летняя телеведущая Ольга Бузова выпустила свой первый трек- "Под звуки поцелуев". А совсем недавно, 20 января, в день своего рождения, вышла и вторая песня, которая называется "Привыкаю". Напомним, что оба трека сразу после выхода заняли первые места по скачиванию в iTunes, – передает peopletalk.

Общественность неоднозначно отреагировала на творчество Бузовой: кто-то скептически отнесся к трекам телеведущей, а кто-то поддерживает начинание новой певицы.

Даже Сергей Шнуров не смог остаться безразличным. В своем Instagram лидер группировки "Ленинград" опубликовал пост, в котором, кажется, вдоволь посмеялся не то чтобы над Бузовой, а скорее над той серьезностью, с которой предлагается оценивать ее творчество. Шнуров выбрал научно-публицистический стиль поста, которым вряд ли стоит говорить о песне со словами:

"Я привыкаю, я привыкаю,
Я привыкаю снова просыпаться одна.
Мне больше не больно, больше не больно.
Поверь, это не слезы — это просто вода".

Он написал: "Сюжетную банальность этих нескольких песенок скрепляют пусть и наивные, но отнюдь не банальные поэтические приёмы. В неточности пения кроется безупречно транслируемая собственная интонация, найденная скорее всего случайно, но тем не менее найденная. Чрезвычайная медийность героини, как ни странно, придаёт этим песням исповедальный характер, тем самым преодолевая всепоглощающую постмодернисткую условность. Являясь выходцем из самого, что ни на есть народа, Бузова совершает казалось бы уже невозможное, — возвращает народу когда-то им утраченное авторское право на фольклор, в форме популярной песни. Отныне никакое сообщество профессионалов или компетентное жюри не смогут решать чему быть, а чему нет, кому петь, а кому заткуться. Новый городской фольклор заявил о себе со всей силой несильного голоса".

Сюжетную банальность этих нескольких песенок скрепляют пусть и наивные, но отнюдь не банальные поэтические приёмы. В неточности пения кроется безупречно транслируемая собственная интонация, найденная скорее всего случайно, но тем не менее найденная. Чрезвычайная медийность героини, как ни странно, придаёт этим песням исповедальный характер, тем самым преодолевая всепоглощающую постмодернисткую условность. Являясь выходцем из самого, что ни на есть народа, Бузова совершает казалось бы уже невозможное, – возвращает народу когда-то им утраченное авторское право на фольклор, в форме популярной песни. Отныне никакое сообщество профессионалов или компетентное жюри не смогут решать чему быть, а чему нет, кому петь, а кому заткуться. Новый городской фольклор заявил о себе со всей силой несильного голоса.

Фото опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs)

А вот Ольга отреагировала на это предложением о дуэте.

"Мне безумно приятно, что человек, который действительно является всеНАРОДНО любимым артистом, чьи песни поет вся страна, не только на концертах и в караоке, но и во дворах под гитару или дома на диване в кругу семьи, адекватно оценивает мое творчество. Ведь я, действительно, не Марайя Кэри, я пою душой, для Вас, для людей. Которым также, как и мне бывает больно, которых также предают, и которые хотят просто иметь возможность выражать себя так, как им подсказывает сердце P.S. Сергей, спасибо Вам за такие теплые слова P.P.s предложение о дуэте в силе", – написала телеведущая.

Мне безумно приятно, что человек, который действительно является всеНАРОДНО любимым артистом, чьи песни поёт вся страна, не только на концертах и в караоке, но и во дворах под гитару или дома на диване в кругу семьи, адекватно оценивает мое творчество Ведь я, действительно, не Марайя Кэри, я пою душой, для Вас, для людей. Которым также, как и мне бывает больно, которых также предают, и которые хотят просто иметь возможность выражать себя так, как им подсказывает сердце P.S. Сергей, спасибо Вам за такие тёплые слова @shnurovs P.P.s предложение о дуэте в силе

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