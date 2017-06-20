Шон Пенн напал на бойфренда дочери

Шон Пенн давно известен своим буйным нравом и нестабильным поведением. На днях актер напал на бойфренда своей дочери Джимми Джанопулоса, чем довел свою бывшую супругу Робин Райт до слез, передает popcornnews.

Что именно произошло в тот день, журналисты узнать пока не смогли. Известно, что Джимми, Шон и Робин вместе обедали в кафе, а после того как они все вышли на улицу, между другом дочери Пенна и им самим разразился скандал. Шон что-то показывал парню в своем телефоне, а тот выглядел смущенным. Тогда лицо голливудского актера начало резко краснеть, а сам он вышел из себя, чем довел свою бывшую жену до слез. Увидев слезы Робин, Пенн попытался успокоиться и утешил Райт.

Напомним, что пара была в браке с 1996 по 2010 год, и очевидно, чувства бывшей жены все-таки много значат для склочного и агрессивного Пенна.