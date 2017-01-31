Шварценеггер назвал безумным указ Трампа о защите США от терроризма

Сегодня, 01:28

Шварценеггер переехал в США из Австрии в 1968 году 

Шварценеггер переехал в США из Австрии в 1968 году
Шварценеггер переехал в США из Австрии в 1968 году

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскритиковал иммиграционный указ, введенный президентом США Дональдом Трампом, и назвал его "опрометчивым" и "безумным", сообщает издание Hill.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"Это безумно, и мы выглядим глупо, когда Белый дом слабо подготовлен к таким правительственным распоряжениям", — приводит издание слова актера. Шварцнеггер заявил, что существует другой путь "достижения всех целей". "Они поспешили с этим", — сказал он. По его мнению, указ должен был быть согласован с минюстом и министерством национальной безопасности США.

Шварценеггер переехал в США из Австрии в 1968 году в возрасте 21 года. По данным издания, он не голосовал за Трампа на выборах президента в 2016 году.

Ранее популярная певица Рианна в нелицеприятной форме раскритиковала Трампа, назвав ужесточение президентом США миграционного законодательства страны "отвратительным". В частности, его указом ограничен въезд в страну держателям грин-кард из семи ближневосточных стран. Против Трампа также высказывалась певица Мадонна. Телеканалу CNN пришлось отключить из эфира ее речь за непечатную ругань в адрес президента США.
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РИА Новости

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