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Сиенна Миллер рассказала о секс-сценах с Беном Аффлеком http://www.segodnya.ua/img/article/7880/62_main.1484318592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/62_tn.1484318592.jpg Звезды "Закон ночи" – проект, в котором Бен взял на себя обязанности режиссера и сценариста

Сиенна Миллер рассказала о секс-сценах с Беном Аффлеком

Сегодня, 18:30

"Закон ночи" – проект, в котором Бен взял на себя обязанности режиссера и сценариста

Сиенна Миллер. Фото: AFP
Сиенна Миллер. Фото: AFP

Для Бена Аффлека последние пару лет являются очень плодотворными. Звезда Голливуда в качестве актера, режиссера и сценариста участвует во многих проектах, одним из которых стал фильм "Закон ночи". "Закон ночи" — это криминальная драма, действия которой происходят в Америке времен сухого закона.  Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается, вовлечен в жизнь криминального мира. Главную роль исполняет Бен Аффлек, а его коллегами по проекту стали Эль Фанинг, Зои Салдана и Сиенна Миллер.

Сиенна решила поделиться с прессой подробностями рабочего процесса и рассказала о том, как производились съемки постельных сцен с Аффлеком. По словам Миллер ей было крайне неловко оказаться в постели с человеком, которого считает практически своим братом. В то же время, она "умирала от смеха", когда Бен "старался показать себя с максимально выигрышной стороны, потому очень сильно старался". По словам Сиенны, постельных сцен в фильме хватает, потому чтобы не растягивать удовольствие, она предложила снять их все в один день. В итоге с Аффлеком в постели она провела более 9 часов. "Мы с Беном как брат и сестра, — говорит актриса. – Потому в тот момент между нами было много неловкости. Мы постоянно смеялись над чем-то, в общем занимались не тем, чем нужно. Но стоит отметить, что Бен большой профессионал. Под конец съемочного дня я плакала…Я заливалась слезами от смеха".

"Закон ночи" — проект, в котором Бен взял на себя обязанности режиссера и сценариста.
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Источник:

Starslife

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