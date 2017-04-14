Сиенна Миллер резко прокомментировала слухи о своем романе с Брэдом Питтом

Сегодня, 12:09

Актриса отреагировала на сообщения в СМИ о свидании с бывшим мужем Анджелины Джоли

Сиенна Миллер и Брэд Питт. Фото: AFP
Сиенна Миллер и Брэд Питт. Фото: AFP

Британо-американская актриса Сиенна Миллер прокомментировала слухи о своем романе с американским актером Брэдом Питтом, сообщает US Magazine.

"Я не собираюсь даже удостаивать это ответом", – сказала Миллер, комментируя предположения о ее романе. "Это предсказуемо и глупо", – отметила она.

Отмечается, что Миллер снялась в фильме "Затерянный город Z", одним из исполнительных продюсеров которого был Питт.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт пригласил на свидание Сиенну Миллер.
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