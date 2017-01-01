Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Сигурни Уивер поделилась секретами новых фильмов "Аватар" http://www.segodnya.ua/img/article/7836/64_main.1482857014.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/64_tn.1482857014.jpg Звезды Премьера "Аватар 2" запланирована на декабрь 2018 года

Сигурни Уивер поделилась секретами новых фильмов "Аватар"

Вчера, 20:27

Премьера "Аватар 2" запланирована на декабрь 2018 года

Сигурни Уивер. Фото: AFP
Сигурни Уивер. Фото: AFP

Режиссер Джеймс Кэмерон очень тщательно подходит к подготовке каждого своего фильма. С скрупулезностью он выбирает идею и обдумывает идеи ее воплощения. Одним из самых масштабных фильмов в списке Кэмерона является "Аватар", причем как в плане создания, так и кассовых сборов: при потраченных 246 миллионах долларов, мировые сборы составили 2,8 миллиарда долларов. Теперь Джеймс хочет попытаться повторить этот успех, разрабатывая сиквелы первой части. На данный момент режиссер работает сразу над тремя продолжениями. О том, как будут происходить съемки, рассказала журналистам актриса Сигурни Уивер.

"Думаю, он пытался разработать технологию. Мы собираемся работать над всеми четырьмя фильмами одновременно, поэтому он старался удостовериться, что у него все готово для того, чтобы начать работу и избежать задержек в процессе. Кэмерон экспериментирует. Не знаю, появятся ли какие-то из его экспериментов в фильме, потому что они не касаются сюжета, но уверена, что он пытался понять, как заснять животное в той или иной обстановке и тому подобное. Другими словами, он пытался выяснить все детали до начала съемок, чтобы не тратить время потом", – поделилась с журналистами Уивер.

Кстати, сам Кэмерон также пообщался с прессой и признал, что первый "Аватар" его не слишком устроил: "Последние полтора года мы потратили на разработку нового программного обеспечения и визуальных эффектов. После производства первого фильма мы осознали наши слабые стороны, и работаем над ними в первую очередь". Напомним, премьера "Аватар 2" запланирована на декабрь 2018 года. Следующие части должны выйти в конце 2020, 2022 и 2023 годов.
премьера, режиссер, актриса, аватар, Сигурни Уивер, джеймс кэмерон

Вы сейчас просматриваете новость "Сигурни Уивер поделилась секретами новых фильмов "Аватар"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Starslife

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Звезды снялись в проекте Эндрю Уокера. Фото: instagram

Ричард Гир, Энн Хэтэуэй и Джерард Батлер снялись в необычном фотопроекте

16 Декабря 2016, 11:09

Фотограф Эндрю Уокер отметил, что Хэтэуэй проявила больше всего энтузиазма во время сьемки

Звезды

Сигурни Уивер Фото: AFP

67-летняя Сигурни Уивер станет главной злодейкой в супергеройском боевике

13 Октября 2016, 02:22

Сигурни впервые сыграет отрицательного персонажа за 20 лет

Звезды

<p>Зои Салдана &nbsp;Фото: AFP&nbsp;</p>

Актриса Зои Салдана страдает редким заболеванием

22 Июля 2016, 12:00

Голливудская актриса вынуждена соблюдать диету

Звезды

<p><span>Джеймс Кэмерон фото:AFP</span></p>

Джеймс Кэмерон раскритиковал седьмую часть "Звездных войн"

11 Июля 2016, 18:30

Следующая, восьмая часть франшизы выйдет на экран в декабре следующего года

Звезды

<p>Киану Ривз&nbsp;Фото: REX&nbsp;</p>

Киану Ривз объявил о съемках двух новых частей "Матрицы"

6 Июля 2016, 19:00

Актер порадовал поклонников

Звезды

43-летняя Руслана поразила стройными ногами возле водопада в Карпатах

30 Июня 2016, 15:37

Ее снимки засыпают хвалебными комментариями и комплиментами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.