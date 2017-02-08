Сиквел "Войны миров Z" с Брэдом Питтом отменен

Сегодня, 17:00

Изначально "Война миров Z 2" должна была выйти уже в июне этого года

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

После того, как Брэд Питт вполне успешно вернулся на киноэкраны, снявшись в драме "Союзники" с Марион Котийяр, многие фанаты ждали, что актер порадует их и возвращением в "Войну миров Z" – однако этого так и не произошло: студия Paramount официально отменила сиквел, премьера которого была запланирована на 2017 год.

Изначально "Война миров Z 2" должна была выйти уже в июне этого года, но в итоге работа над сиквелом фильма, изначально вышедшего в 2013 году, даже не началась. Сейчас у проекта нет ни каста (помимо Брэда Питта), ни даже режиссера – Хуан Антонио Байона покинул "Войну миров Z", чтобы снять сиквел "Мира Юрского периода". Сам Питт пытался убедить возглавить проект своего давнего коллегу Дэвида Финчера, в свое время снявшего "Бойцовский клуб" и "Семь" – но, похоже, у него ничего не получилось.

Вероятность того, что сиквел "Войны миров Z" все-таки появится на экранах, еще есть – студия Paramount надеется, что фильм все-таки будет снят к 2018-2019 году, но пока работа над проектом заморожена.
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Источник:

popcornnews.ru

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