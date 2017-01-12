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Сильвестр Сталлоне обиделся на Кейси Аффлека http://www.segodnya.ua/img/article/7876/41_main.1484224987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/41_tn.1484224987.jpg Звезды Причиной конфликта стало место в зале на премии "Золотой глобус"

Сильвестр Сталлоне обиделся на Кейси Аффлека

Сегодня, 16:30

Причиной конфликта стало место в зале на премии "Золотой глобус"

Сильвестр Сталлоне с женой и детьми. Фото: AFP
Сильвестр Сталлоне с женой и детьми. Фото: AFP

В этом году все три дочери Сильвестра Сталлоне удостоились чести стать мисс "Золотой глобус". Однако похоже, что на этом приятные моменты, связанные с престижной кинопремией, у знаменитого семейства закончились. Звезда боевиков был шокирован неуважительным отношением к себе и своим близким со стороны младшего брата Бена Аффлека — Кейси. Однако в действительности же вину за неприятный инцидент могли взять на себя и организаторы мероприятия.

Все дело в том, что на церемонии Сильвестр Сталлоне вместе с женой должен был сидеть за одним столиком с Кейси Аффлеком, Мэттом Деймоном и режиссером Кеннетом Лонерганом. Подойдя вместе с супругой к зарезервированным местам, Сильвестр заметил, что для них с Дженнифер Флавин был подготовлен только один стул. Видя это, никто из сидевших за столом мужчин не потрудился уступить место супруге Сталлоне или обратиться к организаторам. Не найдя себе другого места в зале, звездная чета скрылась за кулисами, где и провела остаток вечера. По словам очевидцев, чуть позже Аффлек все же принес свои извинения по поводу сложившейся ситуации, однако Сталлоне их не принял.
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Источник:

ok-magazine.ru

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