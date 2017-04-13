Сильвестр Сталлоне подал иск против студии Warner Bros. из-за фильма 1993 года

Актер получал определенные выплаты от студии, но считает, что ему полагается больше

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне подал иск против студии Warner Bros. из-за фильма "Разрушитель" 1993 года выпуска, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Сталлоне обвиняет студии в намеренном сокрытии информацию о кассовых сборах фильма. Рассмотрением дела будет заниматься Высший суд Лос-Анджелеса.

Отмечается, что картина "Разрушитель" заработала в прокате $58 млн и еще гораздо больше при продажах в сегменте домашнего видео.

В иске актера отмечается, что киностудии известны своей жадностью, и в данном случае речь идет о преднамеренном обмане "международного культового таланта".

Сталлоне получал определенные выплаты от студии, но считает, что ему полагается больше. При этом точная сумма, которую требует артист, не раскрывается.

Никаких комментариев со стороны Warner Bros. пока не поступало.