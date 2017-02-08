Сильвестр Сталлоне выставил на торги редкие книги
Продаются книги Вальтера Скотта, Натаниэля Готорна, Фрэнсиса Бэкона, Джона Берроуза, Льва Толстого, Плутарха
Американский актер Сильвестр Сталлоне выставил на торги редкие и коллекционные книги, сообщает Art Daily.
По данным издания, продажей библиотеки занимается аукционный дом Heritage Auctions.
Отмечается, что всего будет предложено почти 45 лотов. Это сотни томов раритетных изданий, в том числе полное собрание сочинений поэта Уолта Уитмена. Также продаются книги Вальтера Скотта, Натаниэля Готорна, Фрэнсиса Бэкона, Джона Берроуза, Льва Толстого, Плутарха.
Как отметили в Heritage Auctions, Сталлоне – "один из самых искусных сценаристов нашего времени", и неудивительно, что в его библиотеке представлены редкие издания и издания, выходившие ограниченным тиражом, от "гигантов литературы".
Торги пройдут 8 марта в Нью-Йорке.
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