Сильвестр Сталлоне выставил на торги редкие книги

Американский актер Сильвестр Сталлоне выставил на торги редкие и коллекционные книги, сообщает Art Daily.

По данным издания, продажей библиотеки занимается аукционный дом Heritage Auctions.

Отмечается, что всего будет предложено почти 45 лотов. Это сотни томов раритетных изданий, в том числе полное собрание сочинений поэта Уолта Уитмена. Также продаются книги Вальтера Скотта, Натаниэля Готорна, Фрэнсиса Бэкона, Джона Берроуза, Льва Толстого, Плутарха.

Как отметили в Heritage Auctions, Сталлоне – "один из самых искусных сценаристов нашего времени", и неудивительно, что в его библиотеке представлены редкие издания и издания, выходившие ограниченным тиражом, от "гигантов литературы".

Торги пройдут 8 марта в Нью-Йорке.