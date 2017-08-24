Синди Кроуфорд перевоплотилась в Мэрилин Монро
В образе роковой блондинки супермодель предстанет в новом проекте
51-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд перевоплотилась в кинодиву Мэрилин Монро. Соответствующие фото звезда опубликовала в Instagram. На снимке над новым обликом Синди в платиновом парике работают гримеры.
В образе роковой блондинки Синди Кроуфорд предстанет в новом проекте, название котрого пока держится в секрете.
Напомним, ранее Синди Кроуфорд рассказала о борьбе с возрастом.
В 1996 году году Синди уже перевоплощалась в Мэрилин Монро.
Синди Кроуфорд в образе Мэрилин Монро. Архивное фото
Мэрилин Монро. Архивное фото
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