Синди Кроуфорд перевоплотилась в Мэрилин Монро

Сегодня, 00:13

В образе роковой блондинки супермодель предстанет в новом проекте

Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford
Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

51-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд перевоплотилась в кинодиву Мэрилин Монро. Соответствующие фото звезда опубликовала в Instagram. На снимке над новым обликом Синди в платиновом парике работают гримеры.  

В образе роковой блондинки Синди Кроуфорд предстанет в новом проекте, название котрого пока держится в секрете. 

Напомним, ранее Синди Кроуфорд рассказала о борьбе с возрастом.

В 1996 году году Синди уже перевоплощалась в Мэрилин Монро.

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Синди Кроуфорд в образе Мэрилин Монро. Архивное фото

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Мэрилин Монро. Архивное фото
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