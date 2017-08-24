Синди Кроуфорд перевоплотилась в Мэрилин Монро

В образе роковой блондинки супермодель предстанет в новом проекте

51-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд перевоплотилась в кинодиву Мэрилин Монро. Соответствующие фото звезда опубликовала в Instagram. На снимке над новым обликом Синди в платиновом парике работают гримеры.

В образе роковой блондинки Синди Кроуфорд предстанет в новом проекте, название котрого пока держится в секрете.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд рассказала о борьбе с возрастом.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Авг 22 2017 в 8:03 PDT

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Авг 22 2017 в 1:18 PDT

В 1996 году году Синди уже перевоплощалась в Мэрилин Монро.

Синди Кроуфорд в образе Мэрилин Монро. Архивное фото

Мэрилин Монро. Архивное фото