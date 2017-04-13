Скандал на "Орел и решка": Регина Тодоренко оказалась на грани увольнения

Примерно месяц назад Регина Тодоренко побывала в Новосибирске, где пообщалась с поклонниками в торговом центре. Как заявила ведущая шоу "Орел и Решка", многое, что видят зрители – неправда.

К примеру, известная "Золотая карта" не оплачивает все расходы члена команды. По словам Регины, гостиницы достаются им по бартеру, а о проживании в люксах не может быть и речи.

Продюсер передачи "Орел и решка" Нателла Крапивина, узнав о словах Регины, заявила, что после таких высказываний о внутренних правилах программы ее ждут санкции от создателей проекта. "Регину ждет или штраф, или увольнение за необоснованные заявления. Непонятно, как она могла позволить себе такие высказывания. Тодоренко ввела в заблуждение своих поклонников и зрителей шоу. Конечно, она в курсе по поводу мер, которые мы рассматриваем в качестве наказания за проступок. Регина сказала, что очень жалеет о своих словах", – сообщила Нателла "СтарХиту"