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Скандального Кобзона нарисовали грудью в образе вора в законе http://www.segodnya.ua/img/article/7889/9_main.1484643669.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/9_tn.1484643669.jpg Звезды Романовская рисовала грудью также президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Барака Обаму, Рамзана Кадырова и Сергея Шнурова

Скандального Кобзона нарисовали грудью в образе вора в законе

Сегодня, 10:39

Романовская рисовала грудью также президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Барака Обаму, Рамзана Кадырова и Сергея Шнурова

Художница рисует грудью. Фото: instagram.com/irina__romanovskaya
Художница рисует грудью. Фото: instagram.com/irina__romanovskaya

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала портрет скандального певца Иосифа Кобзона грудью.

Своим шедевром она поделилась в Instagram.

"Кобзон – новый портрет, образ – Вор в законе с кирпичом в руках – защитник России. Бумага , гуашь , грудь", – подписала она свой рисунок.

Позже она добавила короткий видеоролик с подписью: "Кобзон – образ получился вор в законе, мне кажется ему очень идет ... с кирпичом в руках приглашает в гости Welcome to Russia, защитник России. Боюсь только, что народный артист может разозлиться, но ничего плохого в этом образе нет, но и ничего хорошего ... Поэтому предлагаю отнестись с юмором, надеюсь чувство юмора у Иосифа Давыдовича есть".

Отмечается, что ранее Романовская рисовала грудью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и других.
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Источник:

"Сегодня"

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