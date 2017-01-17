Скандального Кобзона нарисовали грудью в образе вора в законе

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала портрет скандального певца Иосифа Кобзона грудью.

Своим шедевром она поделилась в Instagram.

"Кобзон – новый портрет, образ – Вор в законе с кирпичом в руках – защитник России. Бумага , гуашь , грудь", – подписала она свой рисунок.

Позже она добавила короткий видеоролик с подписью: "Кобзон – образ получился вор в законе, мне кажется ему очень идет ... с кирпичом в руках приглашает в гости Welcome to Russia, защитник России. Боюсь только, что народный артист может разозлиться, но ничего плохого в этом образе нет, но и ничего хорошего ... Поэтому предлагаю отнестись с юмором, надеюсь чувство юмора у Иосифа Давыдовича есть".

Отмечается, что ранее Романовская рисовала грудью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и других.