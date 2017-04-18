Две голливудские блондинки – Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон – не могут поделить новую роль. На данный момент обе актрисы возглавляют список претенденток на участие в новом блокбастере по мотивам комиксов вселенной DC "Бэтгерл".

Амплуа экранных супергероинь близко обеим актрисам, однако у Скарлетт до сих пор действует контракт со студией Marvel, которая может не одобрить сотрудничество "Черной вдовы" с компанией-конкурентом. Тем не менее, агенты Йоханссон намерены попытать счастье в борьбе за роль и баснословный гонорар, который обещан исполнительнице главной роли.

В свою очередь, Шарлиз Терон также не думает упускать коммерчески выгодный контракт: как сообщают инсайдеры, 41-летняя актриса поставила жесткую задачу перед своим агентом – сделать все возможное, чтобы в самые короткие сроки заветный сценарий оказался у нее на столе.