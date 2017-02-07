Скарлетт Йоханссон рассказала о потерянном на "Оскаре" молокоотсосе

32-летняя Скарлетт Йоханссон не боится вести откровенные разговоры и рассказывать забавные истории из своей жизни. В мартовском номере журнала Marie Clair, обложку которого украсила актриса, Скарлетт рассказала, что церемония вручения премии "Оскар" в 2015 году запомнилась ей не столько ярким шоу, сколько ситуацией, в которой Марк Консуэлос чуть не забрал себе ее молокоотсос.

За несколько месяцев до "Оскара" 2015 года Скарлетт родила дочку Роуз, так что на церемонию актрисе пришлось взять с собой молокоотсос, чтобы вовремя сцедить молоко для малышки. "Я должна была взять с собой молокоотсос, так как я кормила дочку и каждая капля была на вес золота",— рассказала звезда фильма "Мстители" журналистам.

По признанию Скарлетт, в то время она не могла представить себе жизни без этого аппарата для молодых мам, так что пропажа прибора была для нее страшным сном, который чуть не стал реальностью: муж подруги Йоханссон Келли Рипы Марк Консуэлос решил помочь Скарлетт донести сумку и в результате забыл отдать ее и забрал вещи актрисы с собой. "Марк забрал сумку, в которой лежали молокоотсос, пакеты со льдом, молоком и все остальное. Но когда они уехали, Келли увидела, что они забрали мою сумку, и решила, что ее нужно обязательно вернуть, так как знала, что у меня начнется паника, если я замечу пропажу".