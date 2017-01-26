Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем после двух лет брака
Супруги воспитывают двухлетнюю дочь Роуз Дороти
Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась со своим вторым мужем, журналистом Роменом Дориаком, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что Йоханссон и Дориак были впервые замечены вместе в 2012 году, но подтвердили свой роман лишь в 2013-м, когда состоялась их помолвка. Сама же свадьба состоялась в 2014 году.
Супруги воспитывают дочь Роуз Дороти.
Стоит отметить, что слухи о размолвке в семье знаменитости появились после того, как в минувшие выходные Йоханссон пришла на Марш женщин против Трампа без обручального кольца.
Scarlett Johansson has secretly split from her husband after two years of marriage https://t.co/2RlDZV08Rb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 25 января 2017 г.
Для 32-летней актрисы это был второй брак. С 2008 по 2011 год она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом, который сейчас находится в браке с актрисой Блейк Лайвли и воспитывают двоих детей.
Ранее 79-летняя Джейн Фонда рассталась со своим бойфрендом.
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