Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем после двух лет брака

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась со своим вторым мужем, журналистом Роменом Дориаком, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Йоханссон и Дориак были впервые замечены вместе в 2012 году, но подтвердили свой роман лишь в 2013-м, когда состоялась их помолвка. Сама же свадьба состоялась в 2014 году.

Супруги воспитывают дочь Роуз Дороти.

Стоит отметить, что слухи о размолвке в семье знаменитости появились после того, как в минувшие выходные Йоханссон пришла на Марш женщин против Трампа без обручального кольца.

Scarlett Johansson has secretly split from her husband after two years of marriage https://t.co/2RlDZV08Rb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 25 января 2017 г.

Для 32-летней актрисы это был второй брак. С 2008 по 2011 год она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом, который сейчас находится в браке с актрисой Блейк Лайвли и воспитывают двоих детей.

Ранее 79-летняя Джейн Фонда рассталась со своим бойфрендом.