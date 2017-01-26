Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем после двух лет брака

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Супруги воспитывают двухлетнюю дочь Роуз Дороти

Йоханссон пришла на Марш женщин против Трампа без обручального кольца. Фото: AFP
Йоханссон пришла на Марш женщин против Трампа без обручального кольца. Фото: AFP

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась со своим вторым мужем, журналистом Роменом Дориаком, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Йоханссон и Дориак были впервые замечены вместе в 2012 году, но подтвердили свой роман лишь в 2013-м, когда состоялась их помолвка. Сама же свадьба состоялась в 2014 году.

Супруги воспитывают дочь Роуз Дороти.

Стоит отметить, что слухи о размолвке в семье знаменитости появились после того, как в минувшие выходные Йоханссон пришла на Марш женщин против Трампа без обручального кольца.

Для 32-летней актрисы это был второй брак. С 2008 по 2011 год она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом, который сейчас находится в браке с актрисой Блейк Лайвли и воспитывают двоих детей.

Ранее 79-летняя Джейн Фонда рассталась со своим бойфрендом.
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