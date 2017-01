Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем после двух лет брака

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась со своим вторым мужем, журналистом Роменом Дориаком, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Йоханссон и Дориак были впервые замечены вместе в 2012 году, но подтвердили свой роман лишь в 2013-м, когда состоялась их помолвка. Сама же свадьба состоялась в 2014 году.

Супруги воспитывают дочь Роуз Дороти.

Стоит отметить, что слухи о размолвке в семье знаменитости появились после того, как в минувшие выходные Йоханссон пришла на Марш женщин против Трампа без обручального кольца.

