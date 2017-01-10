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Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7868/65_main.1484048695.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/65_tn.1484048695.jpg Звезды Как прогнозируют организаторы марша, в мероприятии будут участвовать в общей сложности более 100 тыс. человек

Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа

Сегодня, 15:40

Как прогнозируют организаторы марша, в мероприятии будут участвовать в общей сложности более 100 тыс. человек

У Трампа пока не комментировали информацию о Марше женщин. Фото: AFP
У Трампа пока не комментировали информацию о Марше женщин. Фото: AFP

Знаменитости выступают против новоизбранного президента США Дональда Трампа. Американки, среди которых будут и селебрити, организуют Марш женщин, который состоится в Вашингтоне на следующий день после инаугурации Трампа – 21 января.

Об этом сообщает ABC News.

Сообщается, что в среди знаменитостей в акции приму участие актрисы Скарлетт Йоханссон, Дебра Мессинг, Америка Феррера, Джулианна Мур и Эми Шумер. Не останутся в стороне так певицы Шер и Кэти Перри.

Всего же, как прогнозируют организаторы марша, в мероприятии будут участвовать в общей сложности более 100 тыс. человек.

Как отмечает издание, Марш будет посвящен не только правам женщин, но и людям всех религий и рас, людям с ограниченными возможностями. Отмечается также, что похожие марши пройдут не только в Вашингтоне, а и по всей стране.

Тем временем в культурной среде разрастается скандал с участием Трампа.

В воскресенье на торжественной церемонии, которая транслировалась телекомпанией NBC, Стрип вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Позже Дональд Трамп ответил на обвинения Стрип, назвав ее "приверженкой Хилари [Клинтон]" и переоцененной актрисой.

Через некоторое время Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип.
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