Скончался барабанщик легендарной немецкой рок-группы "Can"

Барабанщик немецкой рок-группы "Can" Яки Либецайт умер в возрасте 78 лет. Музыкант скончался от внезапной пневмонии.

"С величайшей печалью мы вынуждены сообщить, что Яки скончался этим утром от внезапной пневмонии. Он ушел мирно, находясь в окружении родных людей. Нам будет очень его не хватать", — говорится в заявлении коллектива в Facebook.

В составе Can Либецайт прославился за особенный, "метрономный", стиль игры. Члены коллектива называли его "получеловек-полумашина". В 1980 Яки Либецайт стал членом коллектива Phantomband, в дальнейшем играл в группах Drums Of Chaos и Club off Chaos. Либецайт известен своим сотрудничеством в качестве сессионного музыканта как в сольных проектах членов Can, так и с такими исполнителями, как Джа Уоббл, Брайан Ино, Паскаль Комелад, Джанна Наннини, группы Eurythmics и Depeche Mode (альбом "Ultra").