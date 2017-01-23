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Скончался барабанщик легендарной немецкой рок-группы "Can" http://www.segodnya.ua/img/article/7909/31_main.1485181278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/31_tn.1485181278.jpg Звезды Яки Либецайт умер в возрасте 78 лет в окружении родных людей

Скончался барабанщик легендарной немецкой рок-группы "Can"

Сегодня, 16:30

Яки Либецайт умер в возрасте 78 лет в окружении родных людей

Яки Либецайт. Фото: AFP
Яки Либецайт. Фото: AFP

Барабанщик немецкой рок-группы "Can" Яки Либецайт умер в возрасте 78 лет. Музыкант скончался от внезапной пневмонии.

"С величайшей печалью мы вынуждены сообщить, что Яки скончался этим утром от внезапной пневмонии. Он ушел мирно, находясь в окружении родных людей. Нам будет очень его не хватать", — говорится в заявлении коллектива в Facebook.

В составе Can Либецайт прославился за особенный, "метрономный", стиль игры. Члены коллектива называли его "получеловек-полумашина". В 1980 Яки Либецайт стал членом коллектива Phantomband, в дальнейшем играл в группах Drums Of Chaos и Club off Chaos. Либецайт известен своим сотрудничеством в качестве сессионного музыканта как в сольных проектах членов Can, так и с такими исполнителями, как Джа Уоббл, Брайан Ино, Паскаль Комелад, Джанна Наннини, группы Eurythmics и Depeche Mode (альбом "Ultra").
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Источник:

"Сегодня"

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