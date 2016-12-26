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Скончался певец Джордж Майкл http://www.segodnya.ua/img/article/7830/1_main.1482708690.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/1_tn.1482708690.jpg Звезды Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни

Скончался певец Джордж Майкл

Сегодня, 01:31

Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни

peoples.ru
peoples.ru

Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет, передает телеканал BBC.

По данным телеканала, певец "ушел с миром дома".

"С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует ", — сообщил телеканалу агент по рекламе артиста.

На данный момент причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет.
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Источник:

РИА Новости

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