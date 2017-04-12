Сладкая, воздушная и для большой семьи: Татьяна Литвинова поделилась рецептом пасхи
Судья кулинарного проекта "МастерШеф" рассказала о секретах приготовления
Судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова на странице в Facebook поделилась рецептом сладкой и воздушной пасхи.
Рецепт рассчитан на большую семью, но можно смело замешивать тесто, уменьшая ингредиенты вдвое, а то и втрое.
Ингредиенты
30 яиц=30 желтков + 20 белков (10 белков оставить для глазури)
1 кг сливочного масла
2 кг сахара
500 мл сметаны (лучше домашних сливок)
1 л молока
1 кг изюма
700 гр цукатов
сок 1 лимона
цедра 1 лимона и 1 апельсина
5-6 пакетиков ванильного сахара
10 пакетиков сухих дрожжей или 1 пачка свежих
4-5 кг муки высшего сорта (сколько возьмет тесто).
Приготовление
1. Вскипятить молоко, вмешать немного муки, до густой сметаны, дать остыть (руке должно быть тепло), добавить дрожжи, оставить подниматься.
2. Отдельно взбить желтки + сахар и белки + сахар, все аккуратно вмешать в поднявшуюся опару, добавить муку до густой сметаны, оставить подниматься.
3. Растопить масло + сметана + сок лимона + цедра + ваниль. Вмешивать муку до того состояния, когда тесто станет мягкое, пушистое, немного прилипает к рукам, не забивать мукой! Вымешивать придется долго, т.к. тесто очень сдобное, самый минимум, это полчаса.
4. Вмешать вымытый изюм, присыпанный мукой и рубленные цукаты. Цукаты лучше порубить в миксере, обязательно сразу в чашу миксера добавить пару ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком. Если рубить придется ножом, то тоже с мукой.
5. Поставить тесто в теплое место. Должно увеличиться в 2 раза, займет от 1 часа до 1,5
6. Формочки смазать растительным маслом. Формировать гладкие комочки, заполнять формочки на треть. Если бумажные, то просто кладем комочки на дно.
7. Выпекать желательно на нижнем поджиге, Температура – 150-160, не больше.
8. Готовые пасхи сразу доставать из формы, если они высокие, положить на пару минут на чистое полотенце, покатать с боку на бок, чтобы не залежался бочок, мазать белком горячими.
9. Лучше использовать белковую глазурь с лимонной кислотой, тогда глазурь застывает и не крошится.
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