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Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в бикини похвасталась отдыхом на Сейшельских островах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/32_main.1483635169.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/32_tn.1483635169.jpg Звезды Певица продемонстрировала фигуру в ярком купальнике на фоне океана

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в бикини похвасталась отдыхом на Сейшельских островах (фото)

Сегодня, 09:01

Певица продемонстрировала фигуру в ярком купальнике на фоне океана

Слава Каминская с мужем. Фото: Instagram
Слава Каминская с мужем. Фото: Instagram

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская поделилась с поклонниками на странице в Instagram живописным фото.

Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом.

Супруги отправились на Сейшельские острова, где арендовали виллу с бассейном. Слава продемонстрировала фигуру в ярком бикини на фоне океана.

"Вот где рай на земле", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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