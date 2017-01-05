Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в бикини похвасталась отдыхом на Сейшельских островах (фото)
Певица продемонстрировала фигуру в ярком купальнике на фоне океана
Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская поделилась с поклонниками на странице в Instagram живописным фото.
Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом.
Супруги отправились на Сейшельские острова, где арендовали виллу с бассейном. Слава продемонстрировала фигуру в ярком бикини на фоне океана.
"Вот где рай на земле", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в бикини похвасталась отдыхом на Сейшельских островах (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии