Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в купальнике пожаловалась на лишний вес: "Долго мне придется издеваться над собой" (фото)

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом.

Супруги отправились на Сейшельские острова, где арендовали виллу с бассейном. На странице в Instagram певица призналась, что забросила диету и пожаловалась на лишние килограммы.

"Долго мне придется издеваться над собой в зале. То, что сбрасывается с огромным трудом, нажирается за пару дней. Это не пополнение, товарищи, а потолстение", – подписала кадр в бикини звезда.

Фото: Instagram

Артистка также поделилась подробностями своего отдыха. "Сейчас на Сейшелах лето и летний январь – самый дождливый месяц, но это, лично для нас, больше плюс, нежели минус: можно купаться под дождем. Приятный климат, средняя температура 26-28 градусов. Много зелени, можно найти тенек и спрятаться от солнца. Вода прозрачная голубо-зеленая. По моим ощущениям, это что-то среднее между Мальдивами и Маврикием. В отличие от Мальдив, можно выйти за пределы гостиницы, но если есть желание поваляться тюленем на белоснежном песке, как на Мальдивах, вы можете это сделать. Детей очень много, по крайней мере, в нашем отеле. Даже очень маленьких. Мы с мужем не сторонники перелетов с детками, но если у вас такой опыт имеется, и дети нормально переносят, то для них здесь тоже рай. Еда мне не очень понравилась, но целлюлитный зад наесть можно. Очень вкусный рис и, конечно же, рыба. Фрукты вкуснее в Египте, Турции, Таиланде", – рассказала Каминская.

Фото: Instagram