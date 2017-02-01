Слава из "НЕАНГЕЛОВ" вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Слава появилась на публике в откровенном наряде, под которой подобрала черное боди
Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская удивила смелым образом на странице в Instagram.
Для презентации нового клипа Даши Астафьевой, которая прошла накануне вечером в столичном ресторане, исполнительница выбрала откровенный наряд от дизайнера Людмилы Котляр.
Слава появилась на публике в прозрачном платье, под которое подобрала черное боди.
"Я в нем богиня", – подписала селфи в наряде звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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