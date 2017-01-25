"Слишком старая": над 47-летней Дженнифер Лопес издеваются в соцсетях (фото)

Сегодня, 06:26

Певица закрутила роман с младшим за нее на 17 лет музыкантом и публикует откровенные фото в Instagram

Дженифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Дженифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

47-летняя Дженнифер Лопес – бесспорный секс-символ, но под натиском 28-летней Рианны, 35-летней Бейонсе и прочих див западного шоу-бизнеса она немного сдала позиции.

Правда, в 2016-м случилось кое-что интересное. 30-летний музыкант Дрейк, которому пророчили шикарную свадьбу, семью и детей с Рианной, расстался со своей возлюбленной и внезапно закрутил роман с Джей Ло. И это несмотря на то, что Дженнифер старше Дрейка на 17 лет, – пишет peopletalk.

Начались первые совместные селфи, дорогие подарки (колье от Tiffany & Co, например) и ночные снимки папарацци, на которых Дрейк и Джей Ло веселятся в баре.

Правда, в искренность чувств этой пары верят далеко не все. Мол, Дрейк пиарится за счет Джей Ло, а Джей Ло молодится за счет Дрейка. Но то, что Дженнифер стала еще краше и моложе, чем когда-либо, видно невооруженным глазом.

Лопес выкладывает в Instagram откровенные фотографии, а подписчики не устают их комментировать. Правда, "Какие шорты, тебе 47!" встречается намного чаще, чем "Ну что за красотка!" на всех языках мира. Дальше – больше: "Уродский нос"; "Старуха"; "Какой ужас"; "Не многовато фотошопа?"; "Самовлюбленная!"

А что Джей Ло? Джей Ло все нипочем. Она продолжает дразнить мужчин селфи без косметики и доказывать всем завистникам, что возраст – это все лишь цифра. 
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