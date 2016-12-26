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Смерть Джорджа Майкла: реакция знаменитостей http://www.segodnya.ua/img/article/7831/3_main.1482748779.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/3_tn.1482748779.jpg Звезды Нынешнее Рождество для исполнителя хита Last Christmas стало последним  

Смерть Джорджа Майкла: реакция знаменитостей

Сегодня, 13:00

Нынешнее Рождество для исполнителя хита Last Christmas стало последним

 

Джордж Майкл. Фото: AFP
Джордж Майкл. Фото: AFP

25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет ушел из жизни британский певец Джордж Майкл. Произошло это в его собственном доме, в графстве Оксфордшир. Местная полиция сообщила, что никаких подозрительных обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть, нет. Предварительная версия – сердечная недостаточность.

Смерть певца потрясла знаменитостей во всем мире.

Элтон Джон: "Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга — самого доброго, благородного, бескорыстного человека и великолепного артиста. Мое сердце сейчас с его семьей, друзьями и фанатами".

Мадонна: "Прощай, мой Друг. Еще один великий артист покинул нас. 2016-ый, может теперь ты уже уйдешь?".

Группа Duran Duran: "2016 год — потеря еще одного таланта. Шлем любовь и поддержку семье Джорджа Майкла".

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Джордж Майкл. Фото: AFP

Робби Уильямс: "О Господи, нет. Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром".

Стелла МакКартни: "Джордж, ты вдохновлял людей, ты озарял комнату своим светом, когда входил в нее. Благодаря тебе в моем детстве было столько волшебных моментов! Спасибо за все".

Райан Рейнольдс: "Джордж Майкл был добрым и мягким человеком. R.I.P."

Дуэйн Джонсон: "Опечален новостями о смерти Джорджа Майкла. Блистательный артист. Его песня Kissing a Fool — одна из моих любимых.Силы и света его семье".

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Джордж Майкл. Фото: AFP

Сергей Лазарев: "Ужасный день…Ужасный…Нет слов... Невероятный…R.I.P. George Michael Умер в Рождество...Мало кто знает, но первым менеджером группы Smash, был Simon Napier- Bell — первый менеджер группы Wham, участником которой был Джордж Майкл. Саймон и "Юниверсал Мьюзик" хотели из Smash сделать Wham 21 века...И восклицательные знаки в конце названия, у Wham -1, а у Smash-2 , — не случайность. Саймон много рассказывал про Майкла.Это был невероятный певец".

Филипп Киркоров: "R.I.P. Не стало Гения...Джордж Майкл...Вечная память...".

R.I.P. Не стало гения... Джордж Майкл... Вечная память...

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Наталья Подольская: "Вот он конец високосного года...Светлая память".

Игорь Николаев: "Last Christmas I gave you my heart..." Получается, что каждый раз, когда он пел песню "Last Christmas", он пел о дне своей собственной смерти!.. Да... Жизнь — драматург покруче Шекспира. Пожалуйста, послушайте его альбом "Песни ХХ Века"("Songs From The Last Century"). Это шедевр. Послушайте и помяните. R. I. P."

Руслана: "Зранку я взнала трагічну новину, що тихо, без жодних скандальних новин та підозр, із земного життя пішов фактично в розквіті літ поп-ікона дев’яностих – Джордж Майкл. Один з найбільших музикантів світу, на якому вчилося співати не одне покоління співаків. Його голос та енергетика були настільки неповторними, що хотілося його слухати ще і ще. Це був голос кохання. Голос, який звучав органічно майже всюди та за різних обставин чи почуттів.  У мене є його найулюбленіша пісня, яка особисто для мене є піснею номер один – це найкраща балада у стилі госпел, найкращий вокал, найкраще вокальне багатоголосся, найкраща гармонія, найкраще відчуття музики і людської душі – "They Won't Go When I Go". Джордж Майкл для мене, як і для багатьох музикантів світу, є частинкою самої себе".
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"Сегодня"

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