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СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла http://www.segodnya.ua/img/article/7830/17_main.1482720196.png http://www.segodnya.ua/img/article/7830/17_tn.1482720196.png Звезды Певец скончался у себя дома в возрасте 53 лет

СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла

Сегодня, 04:43

Певец скончался у себя дома в возрасте 53 лет

Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет
Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет

Легендарный британский певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности, сообщает издание Billboard.

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Как заявил изданию менеджер певца Майкл Липпман, в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.
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Источник:

РИА Новости

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