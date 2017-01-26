СМИ о состоянии Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли: "Он выглядит намного счастливее"

Сегодня, 10:30

Сейчас Анджелина и Брэд решают вопрос опеки над их шестью сыновьями и дочерями в суде

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

Черная полоса в жизни 53-летнего Брэда Питта, связанная с его разводом с 41-летней Анджелиной Джоли, похоже, потихоньку подходит к концу – по крайней мере, об этом свидетельствуют слова инсайдеров, близких к актеру, которые уверяют, что сейчас Питт чувствует себя гораздо лучше – сообщает People.

Улучшение состояния Брэда связано не только с тем, что время, как известно, лечит все, но и с тем, что буквально две недели назад Питту и Джоли удалось решить некоторые свои разногласия, договориться о конфиденциальности своего развода и к тому же теперь актер может чаще видеть своих детей.

"Сейчас прогноз куда более позитивный. Все налаживается. Сейчас он выглядит намного счастливее. Он потерял своих малышей, и это было ужасно. Дети – это весь его мир. Это все, что его сейчас заботит",- рассказал анонимный источник западной прессе.

Напомним, что о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта стало известно в сентябре 2016 года. Джоли обвинила супруга в жестоком обращении с детьми, но расследование, проведенное ФБР, показало, что эти обвинения безосновательны. Сейчас Анджелина и Брэд решают вопрос опеки над их шестью сыновьями и дочерями в суде.
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