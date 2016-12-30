СМИ узнали, где жила Кэрри Фишер

С конца 2000-х ближайшей соседкой актрисы была ее мать Дебби Рейнольдс

Незадолго до своей смерти актриса Кэрри Фишер купила жилье в Лондоне, чтобы проводить там больше времени.

Об этом сообщает Variety, узнав подробности о недвижимости актрисы, сыгравшей принцессу Лею Органу в "Звездных войнах".

В то же время издание отмечает, что в течение последних десятилетий Фишер предпочитала жить в Беверли-Хиллз в США. Когда-то этот дом принадлежал актеру Роберту Армстронгу. Среди известных жителей особняка – актриса Бетт Дэвис.

Известно, что здание было построено в 1910-х, переделано в середине 1930-х. Сколько за этот дом заплатила Фишер, неизвестно, но, по имеющейся информации, актриса приобрела его в начале 1990-х годов. На территории есть бассейн, теннисный корт и гостевой коттедж.

Утверждается, что Фишер также владела коттеджем в районе Лорел-Каньон.

С конца 2000-х ближайшей соседкой актрисы была ее мать, звезда "Поющих под дождем" Дебби Рейнольдс.

Ранее сообщалось, что похороны Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными.