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СМИ узнали, где жила Кэрри Фишер http://www.segodnya.ua/img/article/7847/97_main.1483112198.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/97_tn.1483112198.jpg Звезды С конца 2000-х ближайшей соседкой актрисы была ее мать Дебби Рейнольдс

СМИ узнали, где жила Кэрри Фишер

Сегодня, 18:09

С конца 2000-х ближайшей соседкой актрисы была ее мать Дебби Рейнольдс

Фишер владела коттеджем в районе Лорел-Каньон. Фото: AFP
Фишер владела коттеджем в районе Лорел-Каньон. Фото: AFP

Незадолго до своей смерти актриса Кэрри Фишер купила жилье в Лондоне, чтобы проводить там больше времени.

Об этом сообщает Variety, узнав подробности о недвижимости актрисы, сыгравшей принцессу Лею Органу в "Звездных войнах".

В то же время издание отмечает, что в течение последних десятилетий Фишер предпочитала жить в Беверли-Хиллз в США. Когда-то этот дом принадлежал актеру Роберту Армстронгу. Среди известных жителей особняка – актриса Бетт Дэвис.

Известно, что здание было построено в 1910-х, переделано в середине 1930-х. Сколько за этот дом заплатила Фишер, неизвестно, но, по имеющейся информации, актриса приобрела его в начале 1990-х годов. На территории есть бассейн, теннисный корт и гостевой коттедж.

Утверждается, что Фишер также владела коттеджем в районе Лорел-Каньон.

С конца 2000-х ближайшей соседкой актрисы была ее мать, звезда "Поющих под дождем" Дебби Рейнольдс.

Ранее сообщалось, что похороны Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными.
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Источник:

gazeta.ru

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