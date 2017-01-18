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СМИ узнали о грядущем "двойном" пополнении в семье Джорджа Клуни http://www.segodnya.ua/img/article/7896/18_main.1484775588.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/18_tn.1484775588.jpg Звезды 55-летний Джордж и 38-летняя Амаль официально не подтверждали информацию о грядущем пополнении в семье

СМИ узнали о грядущем "двойном" пополнении в семье Джорджа Клуни

Сегодня, 23:39

55-летний Джордж и 38-летняя Амаль официально не подтверждали информацию о грядущем пополнении в семье

Клуни ожидают двойню, фото belrynok.com
Клуни ожидают двойню, фото belrynok.com

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни (Аламуддин), станут родителями. Об этом пишет In Touch со ссылкой на источники в окружении пары.

По данным информатора СМИ, Клуни ожидают двойню.

"Когда Амаль и Джорж узнали, что будут двойняшки, они были удивлены, но и немного напуганы, потому что оба всегда считали, что одного ребенка достаточно. Но новость о том, что это мальчик и девочка, очень обрадовала их. Они чувствуют, что сорвали семейный джекпот", — рассказал источник.

Также сообщается, что дети были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и что процедуры дались паре нелегко, поскольку миссис Клуни испытывает страх перед медицинскими манипуляциями, особенно связанными с инъекциями.

In Touch пишет, что Клуни воспринял новость о беременности супруги "неожиданно хорошо" (напоминая, что ранее актер был убежденным чайлд-фри).

"Он перешел от отрицания отцовства к мыслям о том, что будет воспитывать двоих детей, которые станут называть его папой. Выполняет каждую прихоть Амаль и разговаривает с ее животом, выбирает имена", — пишет онлайн-ресурс.

55-летний Джордж и 38-летняя Амаль официально не подтверждали информацию о грядущем пополнении в семье.

18 января стало известно, что пара прилетела на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Амаль была приглашена на вечер Women of Impact, посвященный влиятельным женщинам и проходивший в рамках мероприятия.

Джордж и Амаль сыграли свадьбу в Венеции 27 сентября 2014 года. Пара обручилась в апреле 2014 года. Аламуддин родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 
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Источник:

Lenta.ru

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